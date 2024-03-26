Интересная жизнь с Vera Star Фото: zianzori.ru 23 октября 2002 года чеченские боевики под предводительством 23-летнего Мовсара Бараева захватили театральный центр на Дубровке.
Роковое совпадение. Количество погибших в КСХ совпало с числом жертв на Дубровке в 2002 г. Вспомним подробности теракта на "Норд-Осте"
Комментарии
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Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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19 час.
ТАНЯ Я
Я конечно не супер астролог . не профессионал .Это моё увлечение . Но вот что интересно . 22 марта был самый тяжёлый день . Квадрат урана с марсом .Об этом предупреждали астрологи .Коме того буквально перед лунным затмением . А точнее коридора затмений Лунное затмение было 25 марта Я не могу утверждать . но вполне возможно что такое же затмение было и в 2002 году . Если что то происходит грандиозное , то это может повторится через 18--20 лет .Это касается и жизни человека в целом . 2024-2002 --22 года
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19 час.
Кошмар
Сюда не вписывается захват заложников в Беслане 1 сентября 2004 года, когда погибло 334 человека, в том числе и 186 детей.
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18 час.
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