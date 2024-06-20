Проверка интуиции: 11 простых вопросов, на которые так запросто не ответит никто

Проверьте, на первом ли месте у вас третий глаз и шестое чувство! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Машинка для измерения интуиции, что нам давеча подсунули на черном рынке, на поверку оказалась банальным адронным коллайдером.