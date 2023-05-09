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Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов направил крымчанам поздравления с Днем Победы!

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов направил крымчанам поздравления с Днем Победы!

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов поздравил личный состав черноморского флота и всех крымчан с Днём Великой Победы: "Уже 240 лет Севастополю и он является главной базой черноморского флота", говорится в его обращении.

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