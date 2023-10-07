Аршавин заявил, что кадровые проблемы "Зенита" привели к потере очков

Бывший капитан петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ" заявил, что ему непривычно видеть, что кто-то в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) выше сине-бело-голубых.