Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект станет абсолютно бесполезным в будущем Ирина ОрлонскаяИзвестный миллиардер и филантроп Билл Гейтс высказал свою точку зрения на будущее искусственного интеллекта, назвав его абсолютно бесполезным.