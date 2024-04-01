Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект станет абсолютно бесполезным в будущем Ирина ОрлонскаяИзвестный миллиардер и филантроп Билл Гейтс высказал свою точку зрения на будущее искусственного интеллекта, назвав его абсолютно бесполезным.
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