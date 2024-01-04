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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – лучший результат в Ла Лиге за 62 года, за исключением «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

«Жирона» забила 46 голов в 19 турах – лучший результат в Ла Лиге за 62 года, за исключением «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

Также это лучший результат в истории турнира за последние 62 года, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

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