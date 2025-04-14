«Ваш водитель — Абдурахмон»: Отказ от водителя-мигранта хотят добавить в приложения такси

Yak Vit

Я уже давно, без всякой подобной "кнопки", выбираю только наших водителей. Для этого в приложениях уже достаточно возможностей. Например, в приложении такси "Максим" есть функция "сменить водителя". Когда водителем оказывается какой-нибудь "дилдо-рбек", моментально отказываюсь от поездки. И выбираю функцию "нужен другой водитель". Как правило, новым водителем оказывается уже наш соотечественник (русский, татарин - какая разница). Главное - не "дилдо-рбек". А в приложении "Яндекс-Гоу" такой функции нет, к сожалению. Зато можно указать среди причин отказа от поездки "низкий рейтинг водителя" - такая функция там имеется. Её и выбираю, какой бы рейтинг себе "дилдо-рбеки" ни рисовали. Но бывает, что приходится отказываться подряд от 3-х, 4-х, даже 5-и и больше (!) водителей, пока не наткнусь на какого-нибудь "родного" Евгения или Рустама. Да, это занимает определённое время. Но лучше я его потрачу, выбирая водителя при заказе, чем тратить нервы в дороге с малограмотным и тупым мастурбеком или даже рисковать здоровьем, а то и жизнью (да, да!) из-за прихотей тупой приезжей обезьяны за рулём, не желающей соблюдать ПДД и совершенно не знающей город!