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«Ваш водитель — Абдурахмон»: Отказ от водителя-мигранта хотят добавить в приложения такси

«Ваш водитель — Абдурахмон»: Отказ от водителя-мигранта хотят добавить в приложения такси

Avia.pro - СМИ Каждое утро я сажусь в такси, чтобы доехать до офиса, и каждый раз надеюсь на чудо: чтобы водитель говорил по-русски, знал дорогу и не гнал, как на ралли.

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Комментарии
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Yak Vit
Я уже давно, без всякой подобной &quot;кнопки&quot;, выбираю только наших водителей. Для этого в приложениях уже достаточно возможностей. Например, в приложении такси &quot;Максим&quot; есть функция &quot;сменить водителя&quot;. Когда водителем оказывается какой-нибудь &quot;дилдо-рбек&quot;, моментально отказываюсь от поездки. И выбираю функцию &quot;нужен другой водитель&quot;. Как правило, новым водителем оказывается уже наш соотечественник (русский, татарин - какая разница). Главное - не &quot;дилдо-рбек&quot;. А в приложении &quot;Яндекс-Гоу&quot; такой функции нет, к сожалению. Зато можно указать среди причин отказа от поездки &quot;низкий рейтинг водителя&quot; - такая функция там имеется. Её и выбираю, какой бы рейтинг себе &quot;дилдо-рбеки&quot; ни рисовали. Но бывает, что приходится отказываться подряд от 3-х, 4-х, даже 5-и и больше (!) водителей, пока не наткнусь на какого-нибудь &quot;родного&quot; Евгения или Рустама. Да, это занимает определённое время. Но лучше я его потрачу, выбирая водителя при заказе, чем тратить нервы в дороге с малограмотным и тупым мастурбеком или даже рисковать здоровьем, а то и жизнью (да, да!) из-за прихотей  тупой приезжей обезьяны за рулём, не желающей соблюдать ПДД и совершенно не знающей город!
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Юрий Белов
НЕ ХРЕН ВЫДУМЫВАТЬ ! ВЫГНАТЬ В.С.Е.Х. ПРИШЕЛЬЦЕВ НА *УЙ ПО ДОМАМ - И ВСЕ ДЕЛА !!!
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&quot;В Думе предложили...&quot; &quot;Узнаю брата Колю&quot; (С). Дальше что? Кроме как предлагать они ничего не умеют за свои многосоттысячные оклады, ну и подачки от лоббируемых.
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