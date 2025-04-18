Можно ли мусульманам и иудеям есть куличи, рассказали в РПЦ

Если человек хочет есть кулич — почему бы ему не сделать это? Вряд ли это повредитВременно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин прокомментировал вопрос о возможности употребления пасхальных куличей представителями других религий.