Можно ли мусульманам и иудеям есть куличи, рассказали в РПЦ

Если человек хочет есть кулич — почему бы ему не сделать это? Вряд ли это повредитВременно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин прокомментировал вопрос о возможности употребления пасхальных куличей представителями других религий.
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