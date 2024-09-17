Челябинский школьник жестоко напал на одноклассников. Что известно?

Челябинский школьник напал на одноклассников с молотком. Это происшествие обсуждает вся страна. Что известно? В понедельник, 16 сентября, он без проблем прошёл в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, а после зашёл в класс, где стал хаотично избивать одноклассников.
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