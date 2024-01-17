Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из состава мобильной группы истребителей танков (МГИТ) группировки войск «Запад» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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