Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из состава мобильной группы истребителей танков (МГИТ) группировки войск «Запад» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении.
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