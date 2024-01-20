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Появились фото с места смертельной аварии под Барнаулом, где погибли два человека

Появились фото с места смертельной аварии под Барнаулом, где погибли два человека

ДТП случилось в Павловском районе на трассе А-321 Фото: Женя Япончик / Barnaul 22 Телеграм-канал Barnaul 22 опубликовал кадры с места смертельного ДТП в Павловском районе Алтайского края, где погибли два человека.

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