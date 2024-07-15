Де Латтр: Киев может применить F-16 для отвлечения внимания ВКС РФ

Военный эксперт из Франции Сириль де Латтр предположил, что после передачи самолётов F-16 армия киевского режима предпримет попытку задействовать их для того, чтобы отвлечь авиацию РФ от прочих операций в воздушном пространстве.
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