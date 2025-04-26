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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубарси упал в штрафной «Реала» после борьбы с Себальосом на угловом. Экс-судья Бурруль считает, что пенальти не было: «Оба держали друг друга»

Кубарси упал в штрафной «Реала» после борьбы с Себальосом на угловом. Экс-судья Бурруль считает, что пенальти не было: «Оба держали друг друга»

«Барселона» обыгрывает «Реал» в финале Кубка Испании (1:0, второй тайм).  На 43-й минуте полузащитник каталонцев Дани Ольмо закрутил мяч с углового, где на дальней штанге боролись Пау Кубарси и Дани Себальос.

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