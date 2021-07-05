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Харри Магуайр: «У Дании самый высокий рейтинг из всех, с кем Англия играла на Евро»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился ожиданиями от матча с Данией в 1/2 финала Евро-2020. «Поражение в полуфинале ЧМ-2018 было болезненным, так что мы должны сделать все, чтобы добиться хорошего результата, в отличие от той игры с Хорватией.

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