Харри Магуайр: «У Дании самый высокий рейтинг из всех, с кем Англия играла на Евро»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился ожиданиями от матча с Данией в 1/2 финала Евро-2020. «Поражение в полуфинале ЧМ-2018 было болезненным, так что мы должны сделать все, чтобы добиться хорошего результата, в отличие от той игры с Хорватией.