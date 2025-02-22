Новая статья: Keep Driving — великолепная игра, сотканная из странных идей. Реценз...

Новая статья: Keep Driving — великолепная игра, сотканная из странных идей. РецензияФевраль этого года переполнен громкими релизами, и среди них очень легко пропустить Keep Driving — наверное, самую странную и необычную игру за последнее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)