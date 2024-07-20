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Царьград

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Врач-эпидемиолог рассказала об опасности болезней грязных рук

Врач-эпидемиолог рассказала об опасности болезней грязных рук

Болезни грязных рук особенно опасны во время жары.Эпидемиолог Наталья Смиргинс рассказала о том, что в летнюю жару особенно часто встречаются острые кишечные инфекции.

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