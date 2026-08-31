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stroimdom21

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Кислица прямостоячая: незваная американская гостья с бордовыми листьями

Кислица прямостоячая: незваная американская гостья с бордовыми листьями

Тёмно-красные, почти бордовые листья способны привлечь внимание даже самого искушённого садовода. В этом растении чувствуется какая-то особая декоративная дерзость, непохожая на привычную зелень наших цветников.

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