В Казани захотели взять реванш у Ивана Грозного

Сергей ЕПолитикаВ Казани захотели взять реванш у Ивана Грозного Духовное управление мусульман Татарстана учредило новый Хэтер Коне – "день памяти героев татарского народа".Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРусланвозможно, большое видится из далека, но здесь в Казани, я этих ДУМцев с их "инициативами" годов с 90-х и не видел, и не слышал. если они и есть, то роль у них также "значительна", как у "правительства автономной республики крым" на украине.Виталий РудзитИсторию в школе НАДО преподавать!Комментировать
Свежие комментарии