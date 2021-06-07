Взгляд

16 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Стронгин
    Да, весьма интересно наблюдать воинствующее невежество.Вакцинация - стре...
  • Анатолий Анатольев
    На очереди грязные АЗЕР-Ы!!!!!Накипело: обнагле...
  • Владимир Eвтушенко
    Нострадамус тоже не заболел чумой, но перенёс её на своих детей и жену. Вот что страшно. Вы не болеете, как и я...Вакцинация - стре...

В Казани захотели взять реванш у Ивана Грозного

В Казани захотели взять реванш у Ивана Грозного

Духовное управление мусульман Татарстана учредило новый Хэтер Коне – "день памяти героев татарского народа".

Вернуться к статье
22
Обсудить
Руслан
возможно, большое видится из далека, но здесь в Казани, я этих ДУМцев с их "инициативами" годов с 90-х и не видел, и не слышал. если они и есть, то роль у них также "значительна", как у "правительства автономной республики крым" на украине.
Виталий Рудзит
Историю в школе НАДО преподавать!

Картина дня

наверх