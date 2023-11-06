Пограничники Южной Осетии остановили нарушителей из Грузии

Сергей Бобылев/ТАСС В КГБ Южной Осетии сообщили о пресечении попытки пересечения границы с Грузией. По информации ведомства, два нетрезвых нарушителя пытались переехать государственную границу и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительные органов.