Пограничники Южной Осетии остановили нарушителей из Грузии

Сергей Бобылев/ТАСС В КГБ Южной Осетии сообщили о пресечении попытки пересечения границы с Грузией. По информации ведомства, два нетрезвых нарушителя пытались переехать государственную границу и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительные органов.
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