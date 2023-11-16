Матвиенко сообщила о невозможности поссорить РФ и Центральную Азию

Соединенные Штаты и ЕС стремятся вбить клин между Россией и странами Центральной Азии, но им не удастся это сделать, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым на полях осенней сессии МПА СНГ.