Матвиенко сообщила о невозможности поссорить РФ и Центральную Азию

Соединенные Штаты и ЕС стремятся вбить клин между Россией и странами Центральной Азии, но им не удастся это сделать, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым на полях осенней сессии МПА СНГ.
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