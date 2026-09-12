Польза и вред степпера для женщин: как правильно заниматься

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Польза Вред Какие мышцы работают Как заниматься Помогает ли похудеть Комментарии эксперта Главное Материал прокомментировали: Надежда Лиясова, тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Михаил Игнатов, травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Польза степпера для женщин Степпер имитирует ходьбу по лестнице, создавая естественную, но при этом активную нагрузку [1].