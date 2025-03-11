Сваха Роза Сябитова раскрыла, как на самом деле относится к парам с большой разницей в возрасте

Роза Сябитова подвергла неожиданной критике пары с большой разницей в возрасте Ведущая программы «Давай поженимся» заявила, что «каждый возраст должен иметь свой кодекс», а потому аморально состоять в отношениях с ровесниками своего сына.
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