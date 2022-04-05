Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросcио снялись для рекламной кампании Skims

Легендарные модели и бывшие "ангелы" Victoria's Secret Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросcио воссоединились в новой рекламной компании бренда белья Skims, принадлежащего Ким Кардашьян.
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