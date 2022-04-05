SPLETNIK

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Пора всех жадных начинать истреблять по всему миру! Прибалтов пора вообще снимать с пробега! У нас Калининград и мы д...Во Франции хотят ...
  • LJUBA DEMCENKO
    Молодец Полина,БРАВО главное народ России будет тебя любить а эти Собчаки Оксимироны,Хаматовы и т.д.пусть завидуют и ...Ксения Собчак осу...
  • Николай Марков
    Согласен.Собчак, Ургант, Т...

Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросcио снялись для рекламной кампании Skims

Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросcио снялись для рекламной кампании Skims

Легендарные модели и бывшие "ангелы" Victoria's Secret Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросcио воссоединились в новой рекламной компании бренда белья Skims, принадлежащего Ким Кардашьян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх