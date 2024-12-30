Айсберг весом 1 млн тонн, вдвое превышающий размер Лондона, снова сорвался с места

Гигантский айсберг A23a, чей вес оценивается в 1 000 000 000 тонн, снова начал дрейфовать.Согласно спутниковым данным, в феврале 2024 года айсберг имел размеры 74 x 59 км и площадь около 3,900 км² — это примерно вдвое больше, чем Лондон.