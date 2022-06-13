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Кассирша в валютном обменнике взяла у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с ними через окно.
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а еще лучше - табличку установите, чтобы бабуськи не обижались! домик классный!
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