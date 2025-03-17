Выяснилась причина смерти Эмили Декенн — умирала в муках

Актриса ушла из жизни в возрасте 43 лет. Эмили Декенн Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press43-летняя Эмили Декенн, бельгийская актриса, скончалась от адренокортикальной карциномы — редкой опухоли надпочечников.
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