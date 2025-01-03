К "Активному гражданину" за год присоединились 355 тыс. человек

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Проект "Активный гражданин" объединяет уже более 7 миллионов человек. Только за 2024 год к нему присоединились 355 тысяч пользователей, а число проведенных голосований превысило 750, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.