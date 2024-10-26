Был ли саммит БРИКС удачным для России на самом деле

Автор: Юрий Баранчик Суммировав все события, которые имели место на саммите БРИКС и рядом, можно сказать одно: конкуренция геополитическая идет жёсткая, а бульдоги под ковром очень зубастые и непримиримые.
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