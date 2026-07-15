Авторов лучших материалов о защите прав потребителей наградят в Татарстане

Госалкогольинспекция Татарстана, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Татарстана с 13 июля по 20 ноября 2026 года проводят республиканский конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей.