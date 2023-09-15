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Турция, Россия, Египет и Италия – популярные направления для путешествий в бархатный сезон

Турция, Россия, Египет и Италия – популярные направления для путешествий в бархатный сезон

Россияне стараются продлить себе лето и уезжают осенью в теплые страны. Самым популярным направлением для жителей России стала Турция — 56% отдыхающих выбирали именно эту страну для путешествий в бархатный сезон.

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