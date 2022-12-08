Настало время всё растолковать: что сильнее ковид-19 или донбассс-22?

В​ этом году в​ Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила​ глава Роспотребнадзора​ Анна Попова​ Обратите внимание на то, что в мировых СМИ, согласно некой установке, уже давно исчезли потоки интервью о судьбе ковида.