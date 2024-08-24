1 августа был опубликован доклад Римского клуба «Круглый стол о будущем человечества». Этот документ можно считать новой программной декларацией того самого глубинного государства, которое хочет окончательно и бесповоротно оформить свою власть над миром.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Забыли ещё про ВОЗ, которую тоже планируется наделить надмировыми правами.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Коллективный запад - это далеко НЕ весь мир, чтобы другим странам вдруг захотелось бы отказаться от СВОЕГО суверенитета ради их хотелок. Ну, создали они ЕС - это что, образец для подражания?
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5 час.
Наталия
Да и с ЕС не все так гладко у них получается. Некоторые уже опомнились.
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2 час.
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