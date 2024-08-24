ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Коллективный запад - это далеко НЕ весь мир, чтобы другим странам вдруг захотелось бы отказаться от СВОЕГО суверенитета ради их хотелок. Ну, создали они ЕС - это что, образец для подражания?