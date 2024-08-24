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Свежие комментарии

  • Наталия
    Да и с ЕС не все так гладко у них получается. Некоторые уже опомнились.ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАСС...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Коллективный запад - это далеко НЕ весь мир, чтобы  другим странам вдруг захотелось бы отказаться от СВОЕГО сувере...ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАСС...
  • Вячеслав Денисов
    Забыли ещё про ВОЗ, которую тоже планируется наделить надмировыми правами.ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАСС...

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РАССКАЗАЛИ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЕГО ЖДЕТ, ЕСЛИ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ

1 августа был опубликован доклад Римского клуба «Круглый стол о будущем человечества». Этот документ можно считать новой программной декларацией того самого глубинного государства, которое хочет окончательно и бесповоротно оформить свою власть над миром.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Забыли ещё про ВОЗ, которую тоже планируется наделить надмировыми правами.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Коллективный запад - это далеко НЕ весь мир, чтобы  другим странам вдруг захотелось бы отказаться от СВОЕГО суверенитета ради их хотелок. Ну, создали они ЕС - это что, образец для подражания?
Ответить
5 час.
Наталия
Да и с ЕС не все так гладко у них получается. Некоторые уже опомнились.
Ответить
2 час.

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