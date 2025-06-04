Силы ПВО отражают воздушную атаку дронов в Ростовской области

В результате падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
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