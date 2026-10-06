Дворы Иркутска сдают после ремонта

В Иркутске, в разных районах города, идут сдачи работ во дворах. Так, например, завершен ремонте придомовой территории по бульвару Рябикова, 20а у блок-секций 1-5 в микрорайоне Синюшина Гора.
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