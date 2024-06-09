Крупный пожар, с мая полыхавший на землях Минобороны, наконец потушили под Читой

«Оборонлес» отчитался об успешном окончании работ по тушению пожар на площади свыше 7, 5 тысяч га.Сегодня, 9 июня, госучреждение «Оборонлес» порадовало информацией: крупный пожар в Читинском районе наконец потушили.
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