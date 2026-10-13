Экс-глава Кировского района Самары Рудаков требует вернуть должность через суд

Игорь Рудаков 1 октября 2026 года обратился в Ленинский районный суд Самары с иском о восстановлении на работе после ухода с поста главы Кировского района в сентябре того же года.
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