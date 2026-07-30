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Вход только по платным СМС. Минцифры ужесточает правила авторизации для иностранных сайтов в России

Вход только по платным СМС. Минцифры ужесточает правила авторизации для иностранных сайтов в России

Российские власти готовят новый виток регулирования интернет-пространства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило обязать зарубежные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей исключительно по номеру телефона.

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