Вход только по платным СМС. Минцифры ужесточает правила авторизации для иностранных сайтов в России

Российские власти готовят новый виток регулирования интернет-пространства. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило обязать зарубежные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей исключительно по номеру телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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