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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе рынок акций может продолжить снижение, предупреждают аналитики «Финама». Несмотря на то что реакция российских инвесторов на новые пошлины США не такая значительная, как на Западе, из-за глобальных торговых войн есть риски падения цен на сырье из РФ.

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