На таможне «Тудора»  «запахло» газом  

Сотрудники таможенного поста «Тудора» проверили транспортное средство Land Cruiser Prado, следовавшее из Украины, за рулем которого находился 60-летний мужчина с двойным гражданством (MD/USA), отмечает noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии