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Кожевников о Панине: «Он станет или большим лидером «Салавата», или обычным смешным ветеранчиком, которых немало»

Александр Кожевников подверг критике игру защитника «Салавата» Григория Панина.  – Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном.

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