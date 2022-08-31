Кожевников о Панине: «Он станет или большим лидером «Салавата», или обычным смешным ветеранчиком, которых немало»

Александр Кожевников подверг критике игру защитника «Салавата» Григория Панина. – Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном.
Александр Кожевников подверг критике игру защитника «Салавата» Григория Панина. – Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном.
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