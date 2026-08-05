Как я заменила гору бытовой химии тремя копеечными средствами и забыла о проблемах в уборке

Замечали ли вы, сколько места в шкафчике под раковиной занимают яркие бутылочки с распылителями, гелями и порошками? В какой-то момент я поймала себя на мысли, что ассортимент моих чистящих средств напоминает небольшой магазин, а результат уборки при этом не становится в два раза лучше.