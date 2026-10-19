В результате падения деревьев в Севастополе повреждения получили несколько автомобилей. Могут ли их владельцы рассчитывать на компенсацию ущерба? Этот вопрос изучил Дмитрий Туркин.
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