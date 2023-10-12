Родственники погибших на СВО получат за них выплаты на жилье

Близкие родственники погибших в ходе СВО экс-сотрудников полиции и других ведомств смогут получить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья — не позже одного года со дня смерти.
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