Китайские исследователи изучают глубоководную жизнь с помощью экспериментов на месте

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“Новости Китая” о глубоководных исследованиях Китая Китайские морские ученые на борту научно-исследовательского судна провели эксперименты на месте в глубоком океане, чтобы выявить механизмы адаптации глубоководной жизни к экстремальным условиям.