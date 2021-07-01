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Китайские исследователи изучают глубоководную жизнь с помощью экспериментов на месте

“Новости Китая” о глубоководных исследованиях Китая   Китайские морские ученые на борту научно-исследовательского судна провели эксперименты на месте в глубоком океане, чтобы выявить механизмы адаптации глубоководной жизни к экстремальным условиям.

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