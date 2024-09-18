❗️«Сказками венского леса» назвали депутаты отчет представителей мэрии Омска о том, что к началу отопительного сезона готово 100% жилых домов.
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❗️«Сказками венского леса» назвали депутаты отчет представителей мэрии Омска о том, что к началу отопительного сезона готово 100% жилых домов.