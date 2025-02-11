Апокалипсис в вышиванке: Есть три варианта получения Украиной ядерного оружия — и все три реальные

Уполномоченный Трампом генерал Келлог заявил, что вероятность скорого появления у Киева оружия массового поражения вовсе не нулевая В последнее время и в России, и за рубежом как-то подозрительно густо пошли разговоры, что вероятность скорого обзаведения Украиной собственным ядерным оружием тактического уровня как минимум не нулевая.
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