ЦКБР: в России успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов

В России успешно прошла испытания система ПВО, созданная из FPV-дронов. Об этом проинформировал генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью РИА Новости.
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