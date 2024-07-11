Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех

В Волгограде спасатели, работающие на канализационно-насосной станции №4, где на прошлой неделе произошел взрыв газа, обнаружили тело третьего погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на коммунальной компании «Концессии водоснабжения».
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