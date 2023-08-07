ПРОСТО о ПОЛИТИКЕИсторияПодписаться«Был ли мир лучше в то время, когда существовал СССР?». Сравните свои воспоминания с тем, что говорит западная аудитория Старшее поколение россиян с грустью и щемящей тоской вспоминает то время, когда мы все были советскими.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариисектор А и РСР САО ДОвидимо в СССР Вас сильно обиделиОтветить1 час.Виктор ЖуравлевЧто ты несёшь, дурак?!Ответить31 мин.вера курьяноваСейчас жизнь интересная до восторга, умирать не хочется.Ответить3 мин.
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