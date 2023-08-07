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«Был ли мир лучше в то время, когда существовал СССР?». Сравните свои воспоминания с тем, что говорит западная аудитория

«Был ли мир лучше в то время, когда существовал СССР?». Сравните свои воспоминания с тем, что говорит западная аудитория

Старшее поколение россиян с грустью и щемящей тоской вспоминает то время, когда мы все были советскими.

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Комментарии
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сектор А и РСР САО ДО
видимо в СССР Вас сильно обидели
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1 час.
Виктор Журавлев
Что ты несёшь, дурак?!
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31 мин.
вера курьянова
Сейчас жизнь интересная до  восторга, умирать не хочется.
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3 мин.

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