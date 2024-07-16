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Медики выявили два продукта, изменяющих внешность и вызывающих старость

Медики выявили два продукта, изменяющих внешность и вызывающих старость

Их регулярное употребление провоцирует серьёзные метаморфозы в организме.Магазинная выпечка, фастфуд, насыщенные трансжирами продукты – всё это способно оказывать негативное воздействие на человеческий организм, вызывая различные изменения.

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